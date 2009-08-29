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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Болонья
Бари - Болонья: обзор матча 29 августа 2009
Бари
29.08.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Болонья
Красная карточка
Ф. Сфорцини
Замена
Э. Ривас
️️️️
Э. Альварес
Замена
М. Мутарелли
️️️️
Д. Бомбардини
Замена
Д. Тедеско
️️️️
А. Раджи
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Р. Аллегретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Лука Виджиани
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
27
Эмануэль Ривас
ЛП
0
Филиппо Кароббио
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
52
Риккардо Пази
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
20
Массимо Мутарелли
АП
4-4-2
21
Паризи
13
Раноккия
19
Бонуччи
5
Масиелло
78
Аллегретти
14
Гацци
80
Де Вецце
27
Альварес
20
Кутузов
69
Меджиорини
4-4-1-1
2
Вивиано
77
Дзенони
90
Портанова
24
Раджи
3
Бритос
80
Валиани
80
Мингаццини
11
Гуана
0
Виджиани
74
Бомбардини
10
Освальдо
78
Аллегретти
23
Ланджелла
23
Ланджелла
78
Аллегретти
27
Альварес
27
Ривас
27
Ривас
27
Альварес
69
Меджиорини
32
Сфорцини
32
Сфорцини
69
Меджиорини
24
Раджи
76
Тедеско
76
Тедеско
24
Раджи
74
Бомбардини
20
Мутарелли
20
Мутарелли
74
Бомбардини
Остались в запасе
Бари
Болонья
0
Филиппо Кароббио
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
52
Риккардо Пази
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
0
Филиппо Кароббио
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
Остались в запасе
52
Риккардо Пази
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Бари - Болонья
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Велотто
(Гроссето)
Стадион:
Сан Никола
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