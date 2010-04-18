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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Болонья
Удинезе - Болонья: обзор матча 18 апреля 2010
Удинезе
18.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
90'
А. Ди Натале
3'
К. Сапата (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Болонья
Желтая карточка
А. Ди Натале
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Салайета
Желтая карточка
М. Салайета
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
Х. Хименес
️️️️
М. Ди Вайо
Желтая карточка
В. Морас
Замена
Г. Инлер
️️️️
Д. Ферронетти
Желтая карточка
Д. Паскуале
Желтая карточка
Ф. Казарини
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
С. Пепе
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
П. Саммарко
Желтая карточка
Г. Мудингай
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Сапата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-2-2-3
1
Ханданович
46
Ферронетти
3
Лукович
25
Сапата
26
Паскуале
22
Исла
27
Асамоа
23
Саммарко
9
Флоро Флорес
4
Санчес
10
Ди Натале
4-3-1-2
2
Вивиано
18
Морас
24
Раджи
90
Портанова
0
Ланна
24
Буске
16
Мудингай
5
Казарини
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
17
Салайета
23
Саммарко
3
Пепе
3
Пепе
23
Саммарко
46
Ферронетти
88
Инлер
88
Инлер
46
Ферронетти
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
10
Адаилтон
32
Модесто
32
Модесто
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
77
Хименес
77
Хименес
9
Ди Вайо
17
Салайета
19
Суччи
19
Суччи
17
Салайета
Остались в запасе
Удинезе
Болонья
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Удинезе - Болонья
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Удинезе Арена
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