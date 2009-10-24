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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 24 октября 2009
Сампдория
24.10.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 1
Завершен
Болонья
8'
Д. Паццини
18'
Д. Маннини
26'
Р. Циглер
34'
Д. Маннини
62'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Болонья
Замена
Д. Франческини
️️️️
А. Паломбо
Замена
️️️️
С. Луккини
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Л. Виджиани
ГОЛ! 4:1!
П. Освальдо
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Салайета
Замена
В. Морас
️️️️
Д. Портанова
Замена
️️️️
А. Поли
ГОЛ! 4:0!
Д. Маннини
Пас отдал
А. Кассано
Вторая желтая
М. Ди Вайо
ГОЛ! 3:0!
Р. Циглер
ГОЛ! 2:0!
Д. Маннини
Пас отдал
Д. Паццини
18'
17'
Желтая карточка
Р. Гуана
16'
Желтая карточка
Р. Гуана
12'
Желтая карточка
М. Ди Вайо
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Лучано Дзаури
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
80
Франческо Валиани
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
88
Сальваторе Фоти
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-4-2
12
Кастеллацци
6
Дзаури
13
Росси
17
Луккини
18
Станкявичус
70
Маннини
15
Поли
17
Паломбо
4
Падалино
11
Паццини
99
Кассано
4-4-2
2
Вивиано
77
Дзенони
3
Бритос
90
Портанова
0
Ланна
0
Виджиани
11
Гуана
16
Мудингай
80
Валиани
9
Ди Вайо
17
Салайета
17
Паломбо
0
Франческини
0
Франческини
17
Паломбо
90
Портанова
18
Морас
18
Морас
90
Портанова
0
Виджиани
10
Адаилтон
10
Адаилтон
0
Виджиани
17
Салайета
10
Освальдо
10
Освальдо
17
Салайета
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
0
Маттео Гуардальбен
ВР
88
Сальваторе Фоти
ЦФ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
77
Франко Семиоли
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
5
Федерико Казарини
ЛП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
88
Сальваторе Фоти
ЦФ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
77
Франко Семиоли
ПП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
5
Федерико Казарини
ЛП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Сампдория - Болонья
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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