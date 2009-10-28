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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сиена
Болонья - Сиена: обзор матча 28 октября 2009
Болонья
28.10.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
16'
Б. Мартинс Адаилтон
59'
П. Освальдо
87'
Э. Калайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сиена
ГОЛ! 2:1!
Э. Калайо
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Д. Тедеско
Замена
М. Мараццина
️️️️
П. Освальдо
Замена
А. Гарофало
️️️️
А. Экдаль
Замена
Л. Виджиани
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
С. Вергассола
Замена
М. Паолуччи
️️️️
М. Яяло
ГОЛ! 2:0!
П. Освальдо
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
Э. Калайо
️️️️
П. Кодря
Желтая карточка
А. Раджи
20'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мартинс Адаилтон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Алессандро Бассоли
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Сиена
89
Михаил Иванов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
20
Гаэль Женевье
ЦП
29
Агостино Гарофало
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
0
Ланна
90
Портанова
24
Раджи
3
Бритос
80
Мингаццини
11
Гуана
76
Тедеско
80
Валиани
10
Адаилтон
10
Освальдо
3-5-2
23
Курчи
28
Брандау
0
Фиканья
20
Рози
5
Кодря
8
Вергассола
18
Яяло
8
Экдаль
21
Росси
5
Геззаль
7
Маккароне
76
Тедеско
16
Мудингай
16
Мудингай
76
Тедеско
10
Адаилтон
0
Виджиани
0
Виджиани
10
Адаилтон
10
Освальдо
0
Мараццина
0
Мараццина
10
Освальдо
8
Экдаль
29
Гарофало
29
Гарофало
8
Экдаль
5
Кодря
16
Калайо
16
Калайо
5
Кодря
18
Яяло
9
Паолуччи
9
Паолуччи
18
Яяло
Остались в запасе
Болонья
Сиена
0
Алессандро Бассоли
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
20
Гаэль Женевье
ЦП
89
Михаил Иванов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
0
Алессандро Бассоли
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Остались в запасе
20
Гаэль Женевье
ЦП
89
Михаил Иванов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Болонья - Сиена
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренато ДальАра
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