Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Болонья
Сиена - Болонья: обзор матча 21 марта 2010
Сиена
21.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
10'
М. Ларрондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Болонья
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
М. Ди Вайо
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
А. Экдаль
️️️️
М. Ларрондо
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
Г. Мудингай
Желтая карточка
М. Ларрондо
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ф. Модесто
Желтая карточка
М. Салайета
18'
Желтая карточка
Г. Мудингай
ГОЛ! 1:0!
М. Ларрондо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
8
Симоне Вергассола
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-3-1-3
23
Курчи
36
Дель Гроссо
25
Крибари
20
Одибе
21
Росси
6
Циолис
8
Вергассола
9
Ларрондо
5
Геззаль
7
Маккароне
91
Режиналдо
4-4-1-1
2
Вивиано
3
Бритос
24
Раджи
90
Портанова
0
Ланна
24
Буске
16
Мудингай
11
Гуана
32
Модесто
10
Адаилтон
17
Салайета
9
Ларрондо
8
Экдаль
8
Экдаль
9
Ларрондо
16
Мудингай
80
Мингаццини
80
Мингаццини
16
Мудингай
32
Модесто
77
Хименес
77
Хименес
32
Модесто
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
9
Ди Вайо
10
Адаилтон
Остались в запасе
Сиена
Болонья
25
Джанлука Пеголо
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Сиена - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Сиена
Болонья
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+