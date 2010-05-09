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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Катания
Болонья - Катания: обзор матча 09 мая 2010
Болонья
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Катания
15'
М. Ди Вайо
51'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Катания
Замена
Ф. Моретти
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Д. Суччи
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Х. Мартинес
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Замена
С. Аппиа
️️️️
М. Салайета
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Ф. Казарини
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
12
Андреа Писану
ЦП
4
Стивен Аппиа
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
0
Ланна
3
Бритос
18
Морас
24
Раджи
5
Казарини
11
Гуана
24
Буске
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
17
Салайета
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
27
Бьяджианти
5
Карбони
17
Ледесма
22
Иско
25
Маскара
11
Лопес
5
Казарини
32
Модесто
32
Модесто
5
Казарини
17
Салайета
4
Аппиа
4
Аппиа
17
Салайета
10
Адаилтон
19
Суччи
19
Суччи
10
Адаилтон
27
Бьяджианти
10
Моретти
10
Моретти
27
Бьяджианти
11
Лопес
55
Мартинес
55
Мартинес
11
Лопес
Остались в запасе
Болонья
Катания
12
Андреа Писану
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
12
Андреа Писану
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Болонья - Катания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Ренато ДальАра
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