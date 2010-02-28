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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Болонья
Дженоа - Болонья: обзор матча 28 февраля 2010
Дженоа
28.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
3 : 4
Завершен
Болонья
8'
Д. Суасо
18'
Д. Скулли
38'
Д. Суасо
11'
А. Буске
28'
Б. Мартинс Адаилтон
57'
Б. Мартинс Адаилтон
79'
Б. Мартинс Адаилтон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Болонья
Замена
Х. Хименес
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Салайета
Замена
Б. Янкович
️️️️
Д. Дайнелли
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Н. Мингаццини
Замена
С. Боккетти
️️️️
А. Сапатер
Замена
О. Миланетто
️️️️
Д. Кришито
ГОЛ! 3:3!
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
С. Ланна
Желтая карточка
А. Сапатер
ГОЛ! 3:2!
Д. Суасо
ГОЛ! 2:2!
Б. Мартинс Адаилтон
ГОЛ! 2:1!
Д. Скулли
18'
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Буске
ГОЛ! 1:0!
Д. Суасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Марко Росси
ПП
9
Давид Суасо
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
0
Савио Нсереко
ЛП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-2-2-3
32
Амелия
24
Моретти
19
Папастатопулос
4
Кришито
3
Дайнелли
27
Место
0
Сапатер
7
Росси
8
Паласио
10
Скулли
9
Суасо
4-4-1-1
2
Вивиано
77
Дзенони
90
Портанова
18
Морас
0
Ланна
24
Буске
16
Мудингай
11
Гуана
80
Мингаццини
10
Адаилтон
17
Салайета
0
Сапатер
16
Боккетти
16
Боккетти
0
Сапатер
4
Кришито
0
Миланетто
0
Миланетто
4
Кришито
3
Дайнелли
7
Янкович
7
Янкович
3
Дайнелли
80
Мингаццини
5
Казарини
5
Казарини
80
Мингаццини
10
Адаилтон
77
Хименес
77
Хименес
10
Адаилтон
17
Салайета
19
Суччи
19
Суччи
17
Салайета
Остались в запасе
Дженоа
Болонья
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Дженоа - Болонья
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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