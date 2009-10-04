Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Дженоа
Болонья - Дженоа: обзор матча 04 октября 2009
Болонья
04.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 3
Завершен
Дженоа
85'
М. Ди Вайо (П)
11'
Х. Харджа (П)
35'
Д. Скулли
90'
А. Сапатер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Дженоа
ГОЛ! 1:3!
А. Сапатер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Ди Вайо
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Р. Гуана
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Н. Мингаццини
Замена
Н. Томович
️️️️
Д. Скулли
Замена
А. Сапатер
️️️️
С. Флоккари
Замена
П. Освальдо
️️️️
Л. Виджиани
Вторая желтая
Д. Место
Замена
Р. Паласио
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
Д. Место
ГОЛ! 0:2!
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Тедеско
Желтая карточка
С. Ланна
18'
Желтая карточка
О. Миланетто
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Харджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
80
Никола Мингаццини
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
0
Лука Виджиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Омар Миланетто
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Дженоа
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
0
Ланна
90
Портанова
3
Бритос
24
Раджи
80
Мингаццини
76
Тедеско
11
Гуана
0
Виджиани
17
Салайета
9
Ди Вайо
4-3-3
32
Амелия
27
Место
16
Боккетти
28
Эспозито
24
Моретти
0
Миланетто
13
Харджа
32
Модесто
17
Палладино
10
Скулли
10
Флоккари
11
Гуана
16
Мудингай
16
Мудингай
11
Гуана
80
Мингаццини
80
Валиани
80
Валиани
80
Мингаццини
0
Виджиани
10
Освальдо
10
Освальдо
0
Виджиани
10
Скулли
4
Томович
4
Томович
10
Скулли
10
Флоккари
0
Сапатер
0
Сапатер
10
Флоккари
17
Палладино
8
Паласио
8
Паласио
17
Палладино
Остались в запасе
Болонья
Дженоа
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
88
Иван Фатич
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Дженоа
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Милан» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+