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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Палермо
Болонья - Палермо: обзор матча 08 ноября 2009
Болонья
08.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
42'
М. Салайета
49'
М. Салайета
90'
М. Ди Вайо
45'
С. Кьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Палермо
Желтая карточка
М. Ди Вайо
ГОЛ! 3:1!
М. Ди Вайо
Замена
Л. Виджиани
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
️️️️
И. Будан
Замена
️️️️
М. Салайета
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Э. Кавани
Замена
Г. Мудингай
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Х. Пасторе
️️️️
М. Брешиано
Желтая карточка
Ф. Валиани
ГОЛ! 2:1!
М. Салайета
ГОЛ! 1:1!
С. Кьер
ГОЛ! 1:0!
М. Салайета
Желтая карточка
М. Брешиано
Желтая карточка
Н. Мингаццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Лука Виджиани
ПП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-1-2
2
Вивиано
0
Ланна
18
Морас
24
Раджи
90
Портанова
11
Гуана
80
Мингаццини
80
Валиани
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
17
Салайета
3-3-1-3
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
8
Мильяччо
23
Ночерино
23
Брешиано
6
Симплисиу
10
Микколи
19
Будан
10
Кавани
10
Адаилтон
16
Мудингай
16
Мудингай
10
Адаилтон
80
Валиани
0
Виджиани
0
Виджиани
80
Валиани
23
Брешиано
15
Пасторе
15
Пасторе
23
Брешиано
10
Кавани
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кавани
Остались в запасе
Болонья
Палермо
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Болонья - Палермо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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