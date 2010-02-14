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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Болонья
Ливорно - Болонья: обзор матча 14 февраля 2010
Ливорно
14.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 1
Завершен
Болонья
22'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Болонья
Замена
М. Бергвольд
️️️️
Моцарт
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
М. Салайета
️️️️
Д. Суччи
Желтая карточка
С. Ланна
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
К. Раймонди
Замена
Л. Витале
️️️️
М. Пьери
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
М. Ди Вайо
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Вайо
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Ф. Модесто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
34
Рубиньо
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
4
Стивен Аппиа
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
17
Марсело Салайета
ЦФ
3-2-2-1-2
34
Рубиньо
24
Ривас
5
Кнежевич
2
Пертиконе
46
Пьери
77
Раймонди
4
Филиппини
24
Моцарт
56
Пульцетти
9
Данилевичиус
20
Беллуччи
4-4-2
2
Вивиано
18
Морас
24
Раджи
90
Портанова
0
Ланна
24
Буске
16
Мудингай
11
Гуана
32
Модесто
19
Суччи
9
Ди Вайо
24
Моцарт
5
Бергвольд
5
Бергвольд
24
Моцарт
46
Пьери
3
Витале
3
Витале
46
Пьери
77
Раймонди
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
77
Раймонди
32
Модесто
5
Казарини
5
Казарини
32
Модесто
9
Ди Вайо
10
Адаилтон
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
19
Суччи
17
Салайета
17
Салайета
19
Суччи
Остались в запасе
Ливорно
Болонья
5
Давиде Маркини
ЦП
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
5
Давиде Маркини
ЦП
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
14
Давиде Моро
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
4
Стивен Аппиа
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Ливорно - Болонья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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