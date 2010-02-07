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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 07 февраля 2010
Болонья
07.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
Замена
Д. Суччи
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
М. Бритос
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
Роналдиньо
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Х. Хименес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
24
Антонио Буске
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
49
Роналдиньо
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
0
Филиппо Спитони
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
0
Савио Нсереко
ЛП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
13
Коломбо
0
Ланна
24
Раджи
90
Портанова
18
Морас
32
Модесто
16
Мудингай
11
Гуана
24
Буске
77
Хименес
9
Ди Вайо
4-4-1-1
1
Дида
20
Абате
23
Бонера
3
Силва
7
Антонини
90
Амброзини
10
Зеедорф
21
Пирло
11
Мансини
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
32
Модесто
3
Бритос
3
Бритос
32
Модесто
77
Хименес
10
Адаилтон
10
Адаилтон
77
Хименес
9
Ди Вайо
19
Суччи
19
Суччи
9
Ди Вайо
49
Роналдиньо
32
Бекхэм
32
Бекхэм
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
10
Зеедорф
Остались в запасе
Болонья
Милан
0
Филиппо Спитони
ВР
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
0
Савио Нсереко
ЛП
Главный тренер
Франко Коломба
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
0
Филиппо Спитони
ВР
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
0
Савио Нсереко
ЛП
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренато ДальАра
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