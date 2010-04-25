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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Парма
Болонья - Парма: обзор матча 25 апреля 2010
Болонья
25.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Парма
38'
М. Ди Вайо
50'
М. Ди Вайо
23'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Парма
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
Д. Галлоппа
Замена
М. Бритос
️️️️
В. Морас
Замена
Р. Гуана
️️️️
Ф. Казарини
Замена
А. Писану
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
ГОЛ! 2:1!
М. Ди Вайо
Замена
Ф. Лунардини
️️️️
В. Божинов
Замена
А. Джигли
️️️️
М. Пачи
ГОЛ! 1:1!
М. Ди Вайо
Красная карточка
К. Дзаккардо
ГОЛ! 0:1!
Д. Биабиани
Желтая карточка
С. Ланна
20'
10'
Желтая карточка
М. Пачи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
17
Марсело Салайета
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
12
Андреа Писану
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
23
Абель Джигли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
0
Пьетро Бакколо
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
4-3-1-2
2
Вивиано
0
Ланна
90
Портанова
18
Морас
24
Раджи
5
Казарини
16
Мудингай
24
Буске
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
17
Салайета
3-2-2-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
24
Пачи
13
Антонелли
15
Деллафьоре
7
Кастеллини
80
Валиани
14
Галлоппа
9
Креспо
86
Божинов
14
Биабиани
10
Адаилтон
12
Писану
12
Писану
10
Адаилтон
18
Морас
3
Бритос
3
Бритос
18
Морас
5
Казарини
11
Гуана
11
Гуана
5
Казарини
24
Пачи
23
Джигли
23
Джигли
24
Пачи
86
Божинов
14
Лунардини
14
Лунардини
86
Божинов
14
Галлоппа
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
14
Галлоппа
Остались в запасе
Болонья
Парма
13
Роберто Коломбо
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
0
Пьетро Бакколо
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
0
Пьетро Бакколо
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Болонья - Парма
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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