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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Болонья
Палермо - Болонья: обзор матча 27 марта 2010
Палермо
27.03.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
10'
Ф. Микколи
43'
Ф. Микколи (П)
79'
Ф. Микколи
38'
Б. Мартинс Адаилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Болонья
Замена
М. Блази
️️️️
Н. Бертоло
Замена
И. Будан
️️️️
А. Эрнандес
ГОЛ! 3:1!
Ф. Микколи
Замена
М. Салайета
️️️️
Ф. Казарини
Замена
О. Челустка
️️️️
А. Кальдерони
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
Р. Гуана
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
А. Кальдерони
Замена
Х. Хименес
️️️️
К. Дзенони
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:1!
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
К. Дзенони
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
16
Николас Бертоло
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
24
Антонио Буске
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
12
Андреа Писану
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
17
Марсело Салайета
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
2-1-3-1-2
46
Сиригу
30
Гоян
6
Кассани
21
Ливерани
16
Бертоло
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
10
Микколи
11
Эрнандес
4-4-1-1
2
Вивиано
77
Дзенони
90
Портанова
3
Бритос
0
Ланна
24
Буске
16
Мудингай
11
Гуана
5
Казарини
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
27
Кальдерони
33
Челустка
33
Челустка
27
Кальдерони
16
Бертоло
26
Блази
26
Блази
16
Бертоло
11
Эрнандес
19
Будан
19
Будан
11
Эрнандес
11
Гуана
80
Мингаццини
80
Мингаццини
11
Гуана
5
Казарини
17
Салайета
17
Салайета
5
Казарини
77
Дзенони
77
Хименес
77
Хименес
77
Дзенони
Остались в запасе
Палермо
Болонья
4
Джованни Тедеско
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
Главный тренер
Делио Росси
12
Андреа Писану
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
Остались в запасе
12
Андреа Писану
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Палермо - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Ренцо Барбера
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