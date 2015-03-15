|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|32
|0
|1
|12
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|17.05.2015
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|83'
|10.05.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Малага (Малага)
|87'
|04.05.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Сельта (Виго)
|29.04.2015
|1' -92'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)
|19.04.2015
|1' -74'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|52'
|11.04.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:0
|Гранада (Гранада)
|59'
|04.04.2015
|1' -58'
|Альмерия (Альмерия)
|1:4
|Леванте (Валенсия)
|45' 58'
|21.03.2015
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|13'
|15.03.2015
|1' -83'
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|07.03.2015
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.02.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|21.02.2015
|1' -76'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)
|11'
|13.02.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|08.02.2015
|1' -90'
|Кордоба (Кордоба)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|36'
|01.02.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.01.2015
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.01.2015
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:2
|Альмерия (Альмерия)
|81'
|11.01.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|19.12.2014
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|90'
|12.12.2014
|1' -59'
|Альмерия (Альмерия)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|29'
|01.12.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|83'
|24.11.2014
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:0
|Альмерия (Альмерия)
|08.11.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|02.11.2014
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|74'
|25.10.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|19.10.2014
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|04.10.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|28.09.2014
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|62'
|21.09.2014
|1' -79'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|54' 79'
|12.09.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Кордоба (Кордоба)
|29.08.2014
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|24.08.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)