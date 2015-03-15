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    Себастьян Дюбарбье - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Дюбарбье
    Состав Без клуба
    Родной город Ла-Плата
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 77
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 32 0 1 12 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:3 Валенсия (Валенсия)
    17.05.2015 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    83'
    10.05.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Малага (Малага)
    87'
    04.05.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Сельта (Виго)
    29.04.2015 1' -92' Реал (Мадрид) 3:0 Альмерия (Альмерия)
    19.04.2015 1' -74' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    52'
    11.04.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 3:0 Гранада (Гранада)
    59'
    04.04.2015 1' -58' Альмерия (Альмерия) 1:4 Леванте (Валенсия)
    45' 58'
    21.03.2015 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    13'
    15.03.2015 1' -83' Альмерия (Альмерия) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    07.03.2015 1' -90' Эльче (Эльче) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.02.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    21.02.2015 1' -76' Атлетико (Мадрид) 3:0 Альмерия (Альмерия)
    11'
    13.02.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    08.02.2015 1' -90' Кордоба (Кордоба) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    36'
    01.02.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.01.2015 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 3:0 Альмерия (Альмерия)
    17.01.2015 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:2 Альмерия (Альмерия)
    81'
    11.01.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Севилья (Севилья)
    19.12.2014 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    90'
    12.12.2014 1' -59' Альмерия (Альмерия) 1:4 Реал (Мадрид)
    29'
    01.12.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    83'
    24.11.2014 1' -90' Гранада (Гранада) 0:0 Альмерия (Альмерия)
    08.11.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Барселона (Барселона)
    02.11.2014 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    74'
    25.10.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    19.10.2014 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    04.10.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Эльче (Эльче)
    28.09.2014 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    62'
    21.09.2014 1' -79' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    54' 79'
    12.09.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Кордоба (Кордоба)
    29.08.2014 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    24.08.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Эспаньол (Барселона)
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