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Эзекель Карбони
Статистика
Эзекель Карбони - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1979 (47)
#5 | Полузащитник
179 см | 77 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
28
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
3 : 1
22.05.2011
Катания
1' - 55'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
2 : 1
15.05.2011
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1 : 2
08.05.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
2 : 0
01.05.2011
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2 : 2
23.04.2011
Катания
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1 : 4
17.04.2011
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Бари
1 : 1
10.04.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Катания
4 : 0
03.04.2011
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2 : 0
20.03.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1 : 0
13.03.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 0
06.03.2011
Катания
1' - 52'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2 : 1
27.02.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1 : 0
20.02.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3 : 2
13.02.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
0 : 2
29.01.2011
Милан
1' - 45'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2 : 0
22.01.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 1
16.01.2011
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Катания
1 : 2
09.01.2011
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
4 : 2
06.01.2011
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1 : 0
19.12.2010
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
3 : 0
12.12.2010
Катания
1' - 66'
66'
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1 : 3
05.12.2010
Ювентус
88' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Катания
1 : 0
10.11.2010
Удинезе
75' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
0 : 0
07.11.2010
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Катания
0 : 0
31.10.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
24.10.2010
Катания
66' - 90'
71'
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
1 : 0
03.10.2010
Катания
1' - 46'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1 : 1
26.09.2010
Болонья
1' - 79'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
2 : 0
22.09.2010
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1 : 1
18.09.2010
Катания
1' - 74'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
2 : 1
12.09.2010
Парма
57' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 1
29.08.2010
Катания
1' - 90'
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