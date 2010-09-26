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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Болонья
Катания - Болонья: обзор матча 26 сентября 2010
Катания
26.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
65'
М. Бритос (АГ)
40'
М. Ди Вайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Болонья
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
Э. Карбони
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Перес
Замена
М. Антенуччи
️️️️
А. Гомес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Бритос
Замена
Ф. Казарини
️️️️
Л. Силигарди
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
А. Риккьюти
️️️️
П. Ледесма
Желтая карточка
Х. Хименес
ГОЛ! 0:1!
М. Ди Вайо
Пенальти не реализован!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
26
Сильвестре
2
Потенца
5
Карбони
17
Ледесма
27
Бьяджианти
25
Маскара
11
Лопес
10
Гомес
4-2-1-3
2
Вивиано
13
Гарич
90
Портанова
3
Бритос
33
Рубин
16
Мудингай
15
Перес
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
26
Силигарди
77
Хименес
5
Карбони
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
5
Карбони
17
Ледесма
24
Риккьюти
24
Риккьюти
17
Ледесма
10
Гомес
7
Антенуччи
7
Антенуччи
10
Гомес
26
Силигарди
5
Казарини
5
Казарини
26
Силигарди
15
Перес
11
Рамирес
11
Рамирес
15
Перес
77
Хименес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
77
Хименес
Остались в запасе
Катания
Болонья
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
Главный тренер
Франко Коломба
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Катания - Болонья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Анджело Массимино
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