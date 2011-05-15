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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Рома
Катания - Рома: обзор матча 15 мая 2011
Катания
15.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Рома
81'
Г. Бергессио
90+6'
А. Гомес
16'
С. Лориа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Рома
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
Пас отдал
Ф. Лоди
+6
Желтая карточка
Ф. Симплисио
ГОЛ! 1:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
Ф. Лоди
Желтая карточка
А. Рози
Замена
Ф. Лоди
️️️️
К. Терлицци
Замена
Д. Писарро
️️️️
Л. Греко
Желтая карточка
К. Терлицци
Замена
А. Риккьюти
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
М. Вучинич
️️️️
М. Боррьелло
Замена
К. Терлицци
️️️️
Н. Сполли
Желтая карточка
Л. Греко
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Лориа
Пас отдал
Ф. Тотти
Замена
С. Лориа
️️️️
Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
18
Гонсало Бергессио
ЛВ
17
Пабло Ледесма
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
11
Макси Лопес
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
20
Алеандро Рози
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
10
Франческо Тотти
АП
11
Родриго Таддеи
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
7
Давид Писарро
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-3-2-1
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
2
Потенца
17
Ледесма
5
Карбони
27
Бьяджианти
18
Бергессио
11
Лопес
10
Гомес
4-3-2-1
32
Дони
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
19
Греко
20
Рози
30
Симплисио
10
Тотти
11
Таддеи
22
Боррьелло
2
Сполли
88
Терлицци
88
Терлицци
2
Сполли
Терлицци
10
Лоди
10
Лоди
Терлицци
27
Бьяджианти
24
Риккьюти
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
4
Жуан
51
Лориа
51
Лориа
4
Жуан
19
Греко
7
Писарро
7
Писарро
19
Греко
22
Боррьелло
9
Вучинич
9
Вучинич
22
Боррьелло
Остались в запасе
Катания
Рома
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Катания - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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