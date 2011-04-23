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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Катания
Ювентус - Катания: обзор матча 23 апреля 2011
Ювентус
23.04.2011, суббота, 23:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Катания
19'
А. Дель Пьеро (П)
37'
А. Дель Пьеро
81'
А. Гомес
90+5'
Ф. Лоди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Катания
+5
ГОЛ! 2:2!
Ф. Лоди
Желтая карточка
Ф. Мело
+4
+1
Желтая карточка
Э. Карбони
Замена
Э. Скелотто
️️️️
П. Альварес
ГОЛ! 2:1!
А. Гомес
Пас отдал
Г. Бергессио
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Замена
Ф. Лоди
️️️️
П. Ледесма
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
М. Мотта
Замена
Г. Бергессио
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
П. Ледесма
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 2:0!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
М. Красич
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дель Пьеро
19'
Желтая карточка
М. Мотта
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
(К)
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ОП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
22
Мариано Иско
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4-1-3-2
1
Буффон
6
Гроссо
15
Барцальи
19
Бонуччи
16
Мотта
30
Мело
10
Маркизио
20
Аквилани
17
Красич
10
Дель Пьеро
21
Матри
4-1-3-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
5
Карбони
22
Иско
17
Ледесма
24
Риккьюти
11
Лопес
10
Гомес
16
Мотта
4
Соренсен
4
Соренсен
16
Мотта
10
Дель Пьеро
3
Пепе
3
Пепе
10
Дель Пьеро
21
Матри
18
Тони
18
Тони
21
Матри
17
Ледесма
10
Лоди
10
Лоди
17
Ледесма
22
Альварес
18
Скелотто
18
Скелотто
22
Альварес
22
Иско
18
Бергессио
18
Бергессио
22
Иско
Остались в запасе
Ювентус
Катания
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Ювентус - Катания
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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