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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Катания
Парма - Катания: обзор матча 22 января 2011
Парма
22.01.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Катания
57'
А. Кандрева
62'
С. Джовинко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Катания
Желтая карточка
Д. Галлоппа
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
Э. Креспо
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
Д. Беллуски
️️️️
М. Сильвестре
Замена
С. Пеше
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
А. Кандрева
Замена
Р. Палладино
️️️️
С. Джовинко
Замена
М. Антенуччи
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
С. Джовинко
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
ГОЛ! 1:0!
А. Кандрева
Замена
С. Морроне
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
87
Кандрева
80
Валиани
21
Джемаили
6
Анжело
21
Джовинко
9
Креспо
4-3-3
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
17
Ледесма
18
Скьякка
24
Риккьюти
25
Маскара
10
Гомес
11
Лопес
9
Креспо
14
Галлоппа
14
Галлоппа
9
Креспо
21
Джемаили
4
Морроне
4
Морроне
21
Джемаили
21
Джовинко
17
Палладино
17
Палладино
21
Джовинко
26
Сильвестре
55
Беллуски
55
Беллуски
26
Сильвестре
10
Гомес
22
Пеше
22
Пеше
10
Гомес
24
Риккьюти
7
Антенуччи
7
Антенуччи
24
Риккьюти
Остались в запасе
Парма
Катания
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
30
Андреа Кампаньоло
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Парма - Катания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Эннио Тардини
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