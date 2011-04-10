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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Катания
Бари - Катания: обзор матча 10 апреля 2011
Бари
10.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Катания
33'
А. Гацци
44'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Катания
Замена
Ч. Капуано
️️️️
Г. Бергессио
Замена
М. Донати
️️️️
С. Альмирон
Замена
А. Геззаль
️️️️
Э. Хусеклепп
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
Э. Ривас
️️️️
Э. Альварес
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Риккьюти
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Ф. Лоди
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
ГОЛ! 1:0!
А. Гацци
Пас отдал
Г. Рудольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
13
Росси
5
Масиелло
14
Бельмонте
7
Бентивольо
14
Гацци
4
Альмирон
27
Альварес
10
Хусеклепп
14
Рудольф
3-4-3
21
Андухар
22
Альварес
88
Терлицци
15
Марчезе
24
Риккьюти
5
Карбони
17
Ледесма
10
Лоди
18
Бергессио
11
Лопес
4
Аугустин
27
Альварес
27
Ривас
27
Ривас
27
Альварес
4
Альмирон
5
Донати
5
Донати
4
Альмирон
10
Хусеклепп
5
Геззаль
5
Геззаль
10
Хусеклепп
18
Бергессио
33
Капуано
33
Капуано
18
Бергессио
10
Лоди
18
Скелотто
18
Скелотто
10
Лоди
24
Риккьюти
10
Гомес
10
Гомес
24
Риккьюти
Остались в запасе
Бари
Катания
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Бари - Катания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Сан Никола
Новости команд
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1
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1
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
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1
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