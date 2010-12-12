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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Катания
Кальяри - Катания: обзор матча 12 декабря 2010
Кальяри
12.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 0
Завершен
Катания
11'
Нене
27'
Нене
71'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Катания
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Нене
Красная карточка
Т. Моримото
Замена
М. Сиваков
️️️️
Р. Наингголан
ГОЛ! 3:0!
Нене
Пас отдал
А. Лаццари
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
Э. Карбони
Красная карточка
Э. Карбони
Замена
М. Иско
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Р. Мартиньо
Замена
М. Антенуччи
️️️️
М. Лопес
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
Нене
ГОЛ! 2:0!
Нене
Пас отдал
А. Агостини
ГОЛ! 1:0!
Нене
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-3-1-2
22
Агацци
33
Агостини
15
Ариаудо
2
Канини
24
Перицо
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
21
Матри
7
Нене
4-3-3
21
Андухар
2
Потенца
26
Сильвестре
88
Терлицци
33
Капуано
17
Ледесма
5
Карбони
29
Мартиньо
11
Лопес
15
Моримото
10
Гомес
44
Наингголан
3
Сиваков
3
Сиваков
44
Наингголан
7
Коссу
10
Лаццари
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
99
Аквафреска
99
Аквафреска
7
Нене
5
Карбони
18
Скьякка
18
Скьякка
5
Карбони
10
Гомес
22
Иско
22
Иско
10
Гомес
11
Лопес
7
Антенуччи
7
Антенуччи
11
Лопес
Остались в запасе
Кальяри
Катания
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Кальяри - Катания
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Сант-Элия
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