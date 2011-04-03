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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Палермо
Катания - Палермо: обзор матча 03 апреля 2011
Катания
03.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 0
Завершен
Палермо
48'
Ф. Бальдзаретти (АГ)
61'
Г. Бергессио
67'
П. Ледесма
77'
С. Пеше
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Палермо
Желтая карточка
Д. Мильяччо
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 4:0!
С. Пеше
Пас отдал
Д. Марчезе
Замена
С. Пеше
️️️️
Ф. Лоди
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Риккьюти
ГОЛ! 3:0!
П. Ледесма
Пас отдал
А. Риккьюти
Замена
П. Ледесма
️️️️
Г. Бергессио
ГОЛ! 2:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
А. Риккьюти
Желтая карточка
Х. Пасторе
Замена
Х. Пасторе
️️️️
А. Бачинович
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
Э. Муньос
Желтая карточка
М. Сильвестре
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
26
Сильвестре
22
Альварес
18
Скелотто
5
Карбони
10
Лоди
24
Риккьюти
11
Лопес
18
Бергессио
3-2-3-2
46
Сиригу
83
Бово
30
Гоян
6
Муньос
6
Кассани
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
23
Ночерино
25
Бачинович
11
Эрнандес
51
Пинилья
18
Бергессио
17
Ледесма
17
Ледесма
18
Бергессио
10
Лоди
22
Пеше
22
Пеше
10
Лоди
24
Риккьюти
10
Гомес
10
Гомес
24
Риккьюти
25
Бачинович
15
Пасторе
15
Пасторе
25
Бачинович
Остались в запасе
Катания
Палермо
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Катания - Палермо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Анджело Массимино
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