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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Фиорентина
Катания - Фиорентина: обзор матча 31 октября 2010
Катания
31.10.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Фиорентина
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
Ч. Натали
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Комотто
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Маскара
Желтая карточка
Д. Комотто
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
А. Потенца
Замена
П. Альварес
️️️️
Ч. Капуано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
2
Потенца
22
Иско
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
25
Маскара
7
Антенуччи
10
Гомес
4-4-2
1
Фрей
16
Комотто
5
Гамберини
14
Натали
21
Паскуаль
32
Маркьонни
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Сантана
19
Джилардино
12
Муту
Скьякка
55
Беллуски
55
Беллуски
Скьякка
33
Капуано
22
Альварес
22
Альварес
33
Капуано
25
Маскара
19
Льяма
19
Льяма
25
Маскара
16
Комотто
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
16
Комотто
11
Сантана
7
Черчи
7
Черчи
11
Сантана
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
Остались в запасе
Катания
Фиорентина
30
Андреа Кампаньоло
ВР
5
Эзекель Карбони
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
1
Артур Боруц
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
23
Марио Болатти
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
5
Эзекель Карбони
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
23
Марио Болатти
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Катания - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Анджело Массимино
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