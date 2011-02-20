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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Катания
Наполи - Катания: обзор матча 20 февраля 2011
Наполи
20.02.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Катания
25'
К. Суньига
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Катания
Травма
Ф. Сантакроче
Замена
А. Доссена
️️️️
К. Суньига
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Пациенца
Замена
А. Риккьюти
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
М. Лопес
️️️️
Э. Скелотто
Желтая карточка
Г. Бергессио
Замена
Д. Маскара
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Замена
Т. Моримото
️️️️
Р. Мартиньо
Желтая карточка
М. Гамшик
Травма
Р. Мартиньо
Желтая карточка
М. Андухар
ГОЛ! 1:0!
К. Суньига
Желтая карточка
Х. Йебда
16'
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Камило Суньига
ЛАЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПАЗ
7
Хосе Соса
ЛВ
8
Хассан Йебда
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЛП
17
Пабло Ледесма
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
27
Сантакроче
18
Суньига
11
Маджо
8
Йебда
17
Гамшик
24
Пациенца
7
Соса
10
Кавани
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
26
Сильвестре
15
Марчезе
18
Скелотто
17
Ледесма
10
Лоди
29
Мартиньо
10
Гомес
18
Бергессио
18
Суньига
3
Доссена
3
Доссена
18
Суньига
24
Пациенца
5
Гаргано
5
Гаргано
24
Пациенца
7
Соса
25
Маскара
25
Маскара
7
Соса
10
Гомес
24
Риккьюти
24
Риккьюти
10
Гомес
18
Скелотто
11
Лопес
11
Лопес
18
Скелотто
29
Мартиньо
15
Моримото
15
Моримото
29
Мартиньо
Остались в запасе
Наполи
Катания
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Томаш Косицки
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Катания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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