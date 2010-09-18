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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Катания
Милан - Катания: обзор матча 18 сентября 2010
Милан
18.09.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Катания
44'
Ф. Индзаги
25'
Ч. Капуано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Катания
+3
Желтая карточка
Ч. Капуано
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Н. Одуамади
️️️️
Ф. Индзаги
Замена
️️️️
П. Альварес
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
Э. Карбони
Замена
П. Ледесма
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
А. Пирло
ГОЛ! 1:1!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Роналдиньо
Желтая карточка
М. Бьяджианти
ГОЛ! 0:1!
Ч. Капуано
Желтая карточка
К. Боатенг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
49
Роналдиньо
ЛФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ОП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ПП
24
Адриан Риккьюти
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
90
Ннамди Одуамади
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-2-1-3
32
Аббьяти
7
Антонини
3
Силва
13
Неста
23
Бонера
10
Зеедорф
21
Пирло
27
Боатенг
49
Роналдиньо
11
Ибрагимович
9
Индзаги
4-1-3-2
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
25
Маскара
5
Карбони
27
Бьяджианти
22
Иско
11
Лопес
24
Риккьюти
9
Индзаги
90
Одуамади
90
Одуамади
9
Индзаги
10
Зеедорф
8
Гаттузо
8
Гаттузо
10
Зеедорф
22
Альварес
22
Альварес
24
Риккьюти
17
Ледесма
17
Ледесма
24
Риккьюти
5
Карбони
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
5
Карбони
Остались в запасе
Милан
Катания
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Катания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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