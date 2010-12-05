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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ювентус
Катания - Ювентус: обзор матча 05 декабря 2010
Катания
05.12.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
37'
Т. Моримото
35'
С. Пепе
44'
Ф. Квальярелла
59'
Ф. Квальярелла
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ювентус
Замена
Э. Карбони
️️️️
Р. Мартиньо
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
С. Пепе
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
М. Сторари
Замена
А. Риккьюти
️️️️
А. Гомес
Замена
М. Антенуччи
️️️️
Т. Моримото
ГОЛ! 1:3!
Ф. Квальярелла
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Аквилани
ГОЛ! 1:2!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
В. Яквинта
ГОЛ! 1:1!
Т. Моримото
ГОЛ! 0:1!
С. Пепе
Пас отдал
В. Яквинта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
22
Пабло Альварес
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
(К)
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ОП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
(К)
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПВ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-1-2-3
21
Андухар
22
Альварес
26
Сильвестре
88
Терлицци
2
Потенца
27
Бьяджианти
29
Мартиньо
17
Ледесма
10
Гомес
11
Лопес
15
Моримото
4-1-1-2-2
30
Сторари
4
Соренсен
19
Бонуччи
14
Кьеллини
6
Гроссо
30
Мело
20
Аквилани
17
Красич
3
Пепе
27
Квальярелла
19
Яквинта
10
Гомес
24
Риккьюти
24
Риккьюти
10
Гомес
29
Мартиньо
5
Карбони
5
Карбони
29
Мартиньо
15
Моримото
7
Антенуччи
7
Антенуччи
15
Моримото
20
Аквилани
22
Сиссоко
22
Сиссоко
20
Аквилани
3
Пепе
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
3
Пепе
27
Квальярелла
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
Остались в запасе
Катания
Ювентус
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Катания - Ювентус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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