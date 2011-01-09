Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Интер
Катания - Интер: обзор матча 09 января 2011
Катания
09.01.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Интер
69'
А. Гомес
72'
Э. Камбьяссо
75'
Э. Камбьяссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Интер
+1
Замена
А. Раноккия
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
Лусио
Желтая карточка
Р. Мартиньо
Замена
М. Марига
️️️️
Т. Мотта
Замена
Н. Сполли
️️️️
П. Альварес
Замена
М. Антенуччи
️️️️
С. Пеше
ГОЛ! 1:2!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Майкон
ГОЛ! 1:1!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Д. Станкович
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Замена
Г. Пандев
️️️️
К. Киву
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
К. Льяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
(К)
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Симоне Пеше
ЛП
5
Эзекель Карбони
ОП
17
Пабло Ледесма
ЦП
19
Кристиан Льяма
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Андухар
33
Капуано
55
Беллуски
26
Сильвестре
22
Альварес
5
Карбони
22
Пеше
17
Ледесма
19
Льяма
11
Лопес
10
Гомес
4-1-3-2
12
Кастеллацци
13
Майкон
2
Лусио
2
Кордоба
26
Киву
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
5
Станкович
8
Мотта
22
Милито
9
Это'О
22
Альварес
2
Сполли
2
Сполли
22
Альварес
19
Льяма
29
Мартиньо
29
Мартиньо
19
Льяма
22
Пеше
7
Антенуччи
7
Антенуччи
22
Пеше
22
Милито
13
Раноккия
13
Раноккия
22
Милито
8
Мотта
31
Марига
31
Марига
8
Мотта
26
Киву
21
Пандев
21
Пандев
26
Киву
Остались в запасе
Катания
Интер
30
Андреа Кампаньоло
ВР
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Катания - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Катания
Интер
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+