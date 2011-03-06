Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Катания
Фиорентина - Катания: обзор матча 06 марта 2011
Фиорентина
06.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Катания
21'
А. Муту
24'
А. Муту
61'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Катания
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Джилардино
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Сантана
Замена
К. Льяма
️️️️
А. Гомес
Замена
Х. Варгас
️️️️
А. Муту
Замена
П. Ледесма
️️️️
С. Пеше
ГОЛ! 3:0!
А. Джилардино
Пас отдал
Р. Монтоливо
Желтая карточка
С. Пеше
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Э. Карбони
Желтая карточка
М. Донадель
ГОЛ! 2:0!
А. Муту
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
Пас отдал
А. Джилардино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
16
Комотто
11
Сантана
85
Бехрами
33
Донадель
18
Монтоливо
19
Джилардино
12
Муту
3-4-3
21
Андухар
22
Альварес
26
Сильвестре
2
Сполли
22
Пеше
10
Лоди
5
Карбони
18
Скелотто
10
Гомес
18
Бергессио
11
Лопес
12
Муту
11
Варгас
11
Варгас
12
Муту
11
Сантана
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Сантана
19
Джилардино
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Джилардино
10
Гомес
19
Льяма
19
Льяма
10
Гомес
5
Карбони
24
Риккьюти
24
Риккьюти
5
Карбони
22
Пеше
17
Ледесма
17
Ледесма
22
Пеше
Остались в запасе
Фиорентина
Катания
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фиорентина - Катания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Катания
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+