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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Парма
Катания - Парма: обзор матча 12 сентября 2010
Катания
12.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Парма
12'
Д. Маскара (П)
82'
М. Антенуччи (П)
90'
С. Джовинко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Парма
Вторая желтая
А. Лукарелли
ГОЛ! 2:1!
С. Джовинко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Антенуччи
Замена
М. Антенуччи
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
Л. Антонелли
Желтая карточка
А. Потенца
Замена
Э. Креспо
️️️️
В. Божинов
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Гобби
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Иско
Замена
Э. Карбони
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
Ф. Валиани
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
В. Божинов
18'
Желтая карточка
М. Пачи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Маскара
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
2
Потенца
22
Иско
17
Ледесма
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
25
Маскара
11
Лопес
3-2-2-3
83
Миранте
6
Лукарелли
24
Пачи
13
Антонелли
5
Дзаккардо
18
Гобби
80
Валиани
4
Морроне
86
Божинов
21
Джовинко
0
Маркес
24
Риккьюти
5
Карбони
5
Карбони
24
Риккьюти
11
Лопес
7
Антенуччи
7
Антенуччи
11
Лопес
22
Иско
10
Гомес
10
Гомес
22
Иско
18
Гобби
87
Кандрева
87
Кандрева
18
Гобби
86
Божинов
9
Креспо
9
Креспо
86
Божинов
Остались в запасе
Катания
Парма
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Катания - Парма
5
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Анджело Массимино
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