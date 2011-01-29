Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Милан
Катания - Милан: обзор матча 29 января 2011
Катания
29.01.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 2
Завершен
Милан
58'
Робиньо
85'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Милан
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
Замена
Т. Моримото
️️️️
Ф. Скьякка
Замена
М. Янкуловски
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
Д. Маскара
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Б. Аугустин
Замена
М. Оддо
️️️️
А. Кассано
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Вторая желтая
М. ван Боммел
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Меркель
Замена
С. Пеше
️️️️
Э. Карбони
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
М. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Блажей Аугустин
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ОП
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЛФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
РФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
21
Александер Меркель
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
70
Робиньо
АП
99
Антонио Кассано
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
54
Симоне Кальвано
АП
12
Пато
ЦФ
4-1-2-3
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
4
Аугустин
5
Карбони
17
Ледесма
18
Скьякка
25
Маскара
10
Гомес
11
Лопес
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
23
Бонера
33
Йепес
3
Силва
7
Антонини
6
ван Боммел
21
Меркель
90
Амброзини
70
Робиньо
11
Ибрагимович
99
Кассано
4
Аугустин
24
Риккьюти
24
Риккьюти
4
Аугустин
5
Карбони
22
Пеше
22
Пеше
5
Карбони
18
Скьякка
15
Моримото
15
Моримото
18
Скьякка
90
Амброзини
18
Янкуловски
18
Янкуловски
90
Амброзини
99
Кассано
30
Оддо
30
Оддо
99
Кассано
21
Меркель
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
21
Меркель
Остались в запасе
Катания
Милан
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
54
Симоне Кальвано
АП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
54
Симоне Кальвано
АП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Катания - Милан
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Катания
Милан
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
Вчера, 20:50
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+