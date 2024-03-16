Oleg Fedor - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Oleg Fedor
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Oleg Fedor
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|13
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|78' -90'
|Рух (Львов)
|1:2
|Динамо (Киев)
|19.05.2024
|1' -53'
|Рух (Львов)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|11.05.2024
|70' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:0
|Рух (Львов)
|04.05.2024
|1' -46'
|Александрия (Александрия)
|2:2
|Рух (Львов)
|27.04.2024
|1' -58'
|Рух (Львов)
|3:1
|Верес (Ровно)
|22.04.2024
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Рух (Львов)
|55'
|13.04.2024
|1' -89'
|Рух (Львов)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|73'
|07.04.2024
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:1
|Рух (Львов)
|01.04.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:0
|ЛНЗ (Черкасы)
|35'
|16.03.2024
|90' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:4
|Рух (Львов)
|08.03.2024
|80' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|0:1
|Рух (Львов)
|02.03.2024
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:1
|Рух (Львов)
|25.02.2024
|1' -54'
|Рух (Львов)
|1:1
|Полесье (Житомир)
|10.12.2023
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Рух (Львов)
|04.12.2023
|69' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Рух (Львов)
|26.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|2:0
|Рух (Львов)
|08.10.2023
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|0:0
|Минай (Минай)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:3
|Рух (Львов)