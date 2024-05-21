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    • Сутормин не готов продолжить карьеру в ФНЛ и вернется в «Зенит»

    Сутормин не готов продолжить карьеру в ФНЛ и вернется в «Зенит»

    Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, выступающего на правах аренды за «Сочи», Александр Клюев высказался о будущем своего клиента.

    – Очень обидно, что «Сочи» вылетел из РПЛ. При Роберте Морено была создана сильная команда, которая показывала качественную игру. И мы убедились, что это один из сильнейших тренеров.

    Что касается Алексея, то мы уходили в «Сочи» получить игровую практику. Мы ее получали, могли выступить сильнее. Алексей старался выкладываться максимально. Он забил два гола, отдал результативную передачу. Еще остается игра в Казани с «Рубином», где он постарается также выложиться.

    А потом Алексей вернется в «Зенит», У Сутормина еще год контракта с клубом. Будем ждать, что предложит руководство «Зенита».

    – Появилась новость, что Сутормин, скорее всего, не останется в «Зените» на следующий сезон?

    – Повторяю, у Алексея год контракта с «Зенитом». Алексей должен вернуться в петербургский клуб. А дальше, повторюсь, зависит все от руководства «Зенита».

    – Есть ли интерес от других команд?

    – Без комментариев.

    – Готов ли Алексей продолжить играть за «Сочи», но уже в Первой лиге?

    – Алексею нравится «Сочи», но к ФНЛ он не готов.

    • Сутормин ушел из «Зенита» в аренду во время зимней паузы в чемпионате.
    • В составе «Сочи» 30-летний полузащитник провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1716272888
    А помоему, уровень фнл как раз. 9 матчей - 2 мяча и то мертвому НН. Пусть перезагрузится в лучшей лиге мира. А если нет, то закончит как круговой, в 4 дивизионе России.
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