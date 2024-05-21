Сутормин не готов продолжить карьеру в ФНЛ и вернется в «Зенит»

Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, выступающего на правах аренды за «Сочи», Александр Клюев высказался о будущем своего клиента.
– Очень обидно, что «Сочи» вылетел из РПЛ. При Роберте Морено была создана сильная команда, которая показывала качественную игру. И мы убедились, что это один из сильнейших тренеров.
Что касается Алексея, то мы уходили в «Сочи» получить игровую практику. Мы ее получали, могли выступить сильнее. Алексей старался выкладываться максимально. Он забил два гола, отдал результативную передачу. Еще остается игра в Казани с «Рубином», где он постарается также выложиться.
А потом Алексей вернется в «Зенит», У Сутормина еще год контракта с клубом. Будем ждать, что предложит руководство «Зенита».
– Появилась новость, что Сутормин, скорее всего, не останется в «Зените» на следующий сезон?
– Повторяю, у Алексея год контракта с «Зенитом». Алексей должен вернуться в петербургский клуб. А дальше, повторюсь, зависит все от руководства «Зенита».
– Есть ли интерес от других команд?
– Без комментариев.
– Готов ли Алексей продолжить играть за «Сочи», но уже в Первой лиге?
– Алексею нравится «Сочи», но к ФНЛ он не готов.
- Сутормин ушел из «Зенита» в аренду во время зимней паузы в чемпионате.
- В составе «Сочи» 30-летний полузащитник провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.