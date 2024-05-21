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    Названы клубы, которые хотят подписать Джикию

    Защитник Георгий Джикия может продолжить карьеру в одном из клубов, которые поднимутся в РПЛ из Первой лиги по итогам текущего сезона.

    По данным журналиста Ивана Карпова, игрока хотят видеть у себя махачкалинское «Динамо» и «Химки». В то же время московские клубы не заинтересованы в футболисте.

    «Несмотря на заявление агента Шпинева о близости заключения контракта с командой из Москвы – ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» на сегодняшний день не заинтересованы в приглашении летом свободного агента Джикии.

    Зато есть данные, что его хочет подписать «Динамо» из Махачкалы, которое вчера обеспечило себе место в РПЛ на сезон 2024/25.

    С Газизовым Георгий знаком по «Спартаку», а с Гаджиевым они вместе работали в «Амкаре». Однако вопрос, как всегда, упирается в деньги.

    Вместе с тем 30-летним центрбэком интересуются «Химки», также добившиеся права выступать в Премьер-лиге. Главный тренер Талалаев хочет видеть его в своей команде», – написал Карпов.

    • 18 мая «Спартак» объявил о том, что Джикия покинет красно-белых по окончании сезона-2023/24. В этом сезоне он провел 12 матчей.
    • Шамиль Газизов является генеральным директором «Динамо» из Махачкалы, Гаджи Гаджиев – президентом клуба.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа // Карпов»

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    Комментарии (7)
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    Январь 59
    1716274168
    Удачи Георгий . даст Бог увидим в следующем сезоне в се его способности.
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    sined1951
    1716275361
    Ждем в Химках!!!
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    Skull_Boy
    1716276192
    Кто ему сейчас будет оплачивать его хотелки, если он уже сбитый летчик и дохлый лавочник
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    bset
    1716276211
    Ну зачем вы так? Из Москвы еще есть Торпедо. Наверное, оно и заинтересовано.
    Ответить
    acor94
    1716276290
    Как Кутепова в московский Велес сплавить. Доигрывать
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    Фатима-Лазарева-google
    1716278396
    Джикие желаю удачи в сезоне 24-25.все будет хорошо.просто спад у всех бывает. Тюка тоже насколько игр не забивал,но начал вить?!))
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    verofarm
    1716278718
    Всё правильно.Родина - Москва,Химки тоже,да и Тула недалеко(если лицензируются)
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