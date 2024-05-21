Названы клубы, которые хотят подписать Джикию

Защитник Георгий Джикия может продолжить карьеру в одном из клубов, которые поднимутся в РПЛ из Первой лиги по итогам текущего сезона.

По данным журналиста Ивана Карпова, игрока хотят видеть у себя махачкалинское «Динамо» и «Химки». В то же время московские клубы не заинтересованы в футболисте.

«Несмотря на заявление агента Шпинева о близости заключения контракта с командой из Москвы – ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» на сегодняшний день не заинтересованы в приглашении летом свободного агента Джикии.

Зато есть данные, что его хочет подписать «Динамо» из Махачкалы, которое вчера обеспечило себе место в РПЛ на сезон 2024/25.

С Газизовым Георгий знаком по «Спартаку», а с Гаджиевым они вместе работали в «Амкаре». Однако вопрос, как всегда, упирается в деньги.

Вместе с тем 30-летним центрбэком интересуются «Химки», также добившиеся права выступать в Премьер-лиге. Главный тренер Талалаев хочет видеть его в своей команде», – написал Карпов.