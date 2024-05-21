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    • Автор первого пента-трика в чемпионате России Панченко высказался о достижении Кассьерры

    Автор первого пента-трика в чемпионате России Панченко высказался о достижении Кассьерры

    Бывший футболист «КАМАЗа» Виктор Панченко прокомментировал пента-трик нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, который колумбиец оформил в матче с «Ахматом» (5:1).

    «К сожалению или к счастью, матч «Зенита» я не видел. В тот момент играл наш ростовский СКА, поэтому было не до РПЛ. Самое главное – ему удалось только повторить мой рекорд, а не побить, и он остался за русскими футболистами.

    Моему пента-трику как раз в этом году исполнилось 30 лет. Отчасти спасибо Кассьерре, что своими голами напомнил миру обо мне, немного прославил. Благодаря ему весь день трещал телефон, звонили друзья, журналисты. Что касается того, когда тяжелее было забивать, думаю, все-таки в наше время оформить пента-трик было сложнее», – сказал Панченко.

    • Панченко в составе «КАМАЗа» забил 5 голов владикавказскому «Спартаку» в 1994 году.
    • Также пента-трик в чемпионате России делал Олег Веретенников в составе «Ротора» в игре с «Шинником».

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    Источник: РИА Новости

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    Сегодня, 09:05
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    Комментарии (1)
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    bset
    1716272204
    Сложнее в те время 100%. Особенно за КАМАЗ.
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