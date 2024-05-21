Бензема недоволен лигой Саудовской Аравии и хочет покинуть ее

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема разочарован уровнем высшей лиги Саудовской Аравии, недостатком профессионализма и инфраструктурой.

По данным Relevo, форвард хотел бы уйти из клуба. Тем не менее сделать это будет затруднительно, так как его высокооплачиваемый контракт рассчитан до 2026 года. Кроме того уход Бензема может быть расценен как оскорбление местными руководителями, вложившими в игрока внушительные средства.

Однако ему может быть позволено перейти в другой саудовский клуб, с лучшей инфраструктурой и занимающий более высокое место в турнирной таблице.

В течение года французский нападающий подвергался критике за свои выступления. В настоящий момент от восстанавливается после растяжения икроножных мышц, пропустив уже месяц.