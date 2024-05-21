Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Арсенал» попытается получить лицензию для участия в стыковых матчах

    «Арсенал» попытается получить лицензию для участия в стыковых матчах

    Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов после матча 33-го тура Первой лиги с «Акроном» (1:0) сообщил, что тульский клуб по-прежнему рассчитывает принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

    – Очень счастливы сейчас, одержали важную победу в тяжелейшей игре. Весь город поддерживал команду. Ребята бились за себя и тех, кто не может играть из‑за травм. Это общая победа.

    – Окоронкво претендует на звание лучшего футболиста сезона?

    – Он красавчик, лучший бомбардир, буду рад, если его признают и лучшим по итогам сезона. Точно могу сказать, что это очень интересный футболист.

    – Важный вопрос: успеет ли клуб выполнить требования по лицензированию?

    – Мы работаем над этим вопросом, работа ведется колоссальная. Очень хочу, чтобы Тула получила возможность сыграть в стыковых матчах.

    • «Арсенал» занимает 4-е место в Первой лиге с 56 очками и отстает от «Акрона», идущего 3-м, на 1 очко. «Родина» занимает 5-ю позицию и уже не сможет опередить туляков.
    • Ранее комиссия РФС по лицензированию отказала «Арсеналу» в выдаче лицензии РФС I, необходимой для выступления в РПЛ. У клуба есть возможность предоставить дополнительные документы или подать апелляцию.

    Новости по теме
    Определились участники стыков от Первой лиги за выход в РПЛ 6
    Объединение фанатов тульского «Арсенала» могут признать экстремистским 38
    «Арсенал» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2024
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+