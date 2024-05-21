«Арсенал» попытается получить лицензию для участия в стыковых матчах

Генеральный директор «Арсенала» Александр Зотов после матча 33-го тура Первой лиги с «Акроном» (1:0) сообщил, что тульский клуб по-прежнему рассчитывает принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.

– Очень счастливы сейчас, одержали важную победу в тяжелейшей игре. Весь город поддерживал команду. Ребята бились за себя и тех, кто не может играть из‑за травм. Это общая победа.

– Окоронкво претендует на звание лучшего футболиста сезона?

– Он красавчик, лучший бомбардир, буду рад, если его признают и лучшим по итогам сезона. Точно могу сказать, что это очень интересный футболист.

– Важный вопрос: успеет ли клуб выполнить требования по лицензированию?

– Мы работаем над этим вопросом, работа ведется колоссальная. Очень хочу, чтобы Тула получила возможность сыграть в стыковых матчах.