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    Семшов объяснил, почему ослабли лидеры РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что лидеры РПЛ сдали в уровне игры из-за отсутствия тех легионеров, которые приезжали раньше.

    «Если брать в целом чемпионат, интрига присутствует, это отлично, но это не значит, что уровень нашего чемпионата повышается. Поэтому тяжело играют с командами, которые идут внизу и в середине турнирной таблицы. Многие кричат, что уровень чемпионата растет, поэтому такая интрига.

    У меня противоположное мнение. Некоторые команды подтянулись, но все равно топовые команды всегда задавали тон у нас. А сейчас, может быть, из‑за отсутствия таких легионеров, которые были раньше, они сдали», – сказал Семшов.

    • За тур до окончания турнира «Динамо» с 56 очками лидирует в РПЛ, опережая «Зенит» на два балла. Замыкает тройку «Краснодар» (53 очка).
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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