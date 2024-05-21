Семшов объяснил, почему ослабли лидеры РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что лидеры РПЛ сдали в уровне игры из-за отсутствия тех легионеров, которые приезжали раньше.

«Если брать в целом чемпионат, интрига присутствует, это отлично, но это не значит, что уровень нашего чемпионата повышается. Поэтому тяжело играют с командами, которые идут внизу и в середине турнирной таблицы. Многие кричат, что уровень чемпионата растет, поэтому такая интрига.

У меня противоположное мнение. Некоторые команды подтянулись, но все равно топовые команды всегда задавали тон у нас. А сейчас, может быть, из‑за отсутствия таких легионеров, которые были раньше, они сдали», – сказал Семшов.