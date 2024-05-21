Мбаппе позвал Макрона на свой прощальный ужин в Париже

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел 20 мая прощальный ужин в Париже.
В списке приглашенных на вечер значатся 250 человек, включая президента Франции Эммануэля Макрона.
Среди гостей также товарищи Килиана по команде и другие футболисты, сотрудники «ПСЖ» в сопровождении семей, друзья и близкие.
Закрытое мероприятие проходит в популярном среди знаменитостей ресторане в центре Парижа с видом на Эйфелеву башню.
- Мбаппе официально объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что он станет игроком «Реала» на правах свободного агента.
- В этом сезоне парижанам осталось провести один матч – финал Кубка Франции с «Лионом» 25 мая.