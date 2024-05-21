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    Мбаппе позвал Макрона на свой прощальный ужин в Париже

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе провел 20 мая прощальный ужин в Париже.

    В списке приглашенных на вечер значатся 250 человек, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

    Среди гостей также товарищи Килиана по команде и другие футболисты, сотрудники «ПСЖ» в сопровождении семей, друзья и близкие.

    Закрытое мероприятие проходит в популярном среди знаменитостей ресторане в центре Парижа с видом на Эйфелеву башню.

    • Мбаппе официально объявил об уходе из «ПСЖ». Ожидается, что он станет игроком «Реала» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне парижанам осталось провести один матч – финал Кубка Франции с «Лионом» 25 мая.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    verofarm
    1716277975
    Правильно!Прощальный ужин микрона давно назрел.
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    Cleaner
    1716278549
    Мбаппе ТРОЛЛИТ президента Франции!!!...(((
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    Таврида
    1716278782
    Надо контроль на входе ставить, чты Микрон клопов на себе не занес(
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    Вячеслав_fcsm
    1716279487
    "Позвал" президента ,пилят это ж СМИ. Ребят пишите красиво, порой слух режет. Для примера "пригласил"
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