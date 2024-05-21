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    • «Волгарь» вылетел из Первой лиги, три клуба поборются за сохранение места в последнем туре

    «Волгарь» вылетел из Первой лиги, три клуба поборются за сохранение места в последнем туре

    «Волгарь» проиграл в гостях «Соколу» (0:1) в матче 33-го тура Первой лиги и потерял шансы сохранить место во втором по значимости российском дивизиона.

    На счету астраханцев 31 очко и 17-е место. Они покинут Первую лигу по итогам сезона вместе с «Кубанью», замыкающей турнирную таблицу.

    Третий неудачник турнира определится в 34-м туре. На спасительных 14-й и 15-й позициях, которые дают возможность сохранить место в лиге, находятся «Черноморец» и «Сокол» соответственно. У команд по 35 очков.

    В зоне вылета, на 16-й строчке, расположился «Ленинградец» с 34 очками.

    • В последнем туре «Черноморец» проведет матч в гостях с «Химками», «Сокол» сыграет на выезде с «КАМАЗом», а «Ленинградец» дома примет «Торпедо».
    • Матчи пройдут 25 мая и начнутся в 13:00 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1716279370
    Все три-Черноморец, Сокол и Ленинградец должны проиграть, однозначно. Так клуб с ностальгирующим названием - на выход.
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