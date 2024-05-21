«Волгарь» вылетел из Первой лиги, три клуба поборются за сохранение места в последнем туре

«Волгарь» проиграл в гостях «Соколу» (0:1) в матче 33-го тура Первой лиги и потерял шансы сохранить место во втором по значимости российском дивизиона.

На счету астраханцев 31 очко и 17-е место. Они покинут Первую лигу по итогам сезона вместе с «Кубанью», замыкающей турнирную таблицу.

Третий неудачник турнира определится в 34-м туре. На спасительных 14-й и 15-й позициях, которые дают возможность сохранить место в лиге, находятся «Черноморец» и «Сокол» соответственно. У команд по 35 очков.

В зоне вылета, на 16-й строчке, расположился «Ленинградец» с 34 очками.