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    • Сербский экс-хавбек трех клубов РПЛ сказал, что ждет «Спартак» со Станковичем

    Сербский экс-хавбек трех клубов РПЛ сказал, что ждет «Спартак» со Станковичем

    Бывший полузащитник «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман считает, что «Спартак» будет показывать качественный футбол с новым главным тренером Деяном Станковичем.

    «Он очень квалифицированный тренер, мой хороший друг. Я обрадовался, когда узнал эту новость. Я ему не звонил, но поздравил сообщением в мессенджере. Станкович приведeт «Спартак» к чемпионству, команда будет показывать качественный футбол», – сказал Короман.

    • Станкович приступит к работе в «Спартаке» после завершения текущего сезона.
    • Ранее серб работал главным тренером в «Ференцвароше», «Црвене Звезде» и «Сампдории».

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1716283746
    ...мы уже шеи под золотые медали мыть начали по три разы на дню!)...
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    СпорЦмен
    1716287398
    Старые песни о главном. Эту порчу, мы в начале каждого сезона слышим. А по факту, вы нам золото на шею вешайте :))))
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