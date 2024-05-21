Сербский экс-хавбек трех клубов РПЛ сказал, что ждет «Спартак» со Станковичем

Бывший полузащитник «Динамо», «Крыльев Советов» и «Терека» Огнен Короман считает, что «Спартак» будет показывать качественный футбол с новым главным тренером Деяном Станковичем.

«Он очень квалифицированный тренер, мой хороший друг. Я обрадовался, когда узнал эту новость. Я ему не звонил, но поздравил сообщением в мессенджере. Станкович приведeт «Спартак» к чемпионству, команда будет показывать качественный футбол», – сказал Короман.