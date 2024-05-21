Дзагоев просмотрит капитана «Войводины» на финале Кубка Сербии

ЦСКА готова заплатить 2 миллиона европы за 23-летнего капитана «Войводины» Деяна Зукича. По данным Mozzart Sport, селекционер армейцев Алан Дзагоев посетит финал Кубка Сербии и будет просматривать атакующего полузащитника команды из Нови-Сада.

Отмечается, что зимой в подписании Зукича были заинтересованы «Оренбург» и «Урал», но переговоры не увенчались успехом.