Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Радимов отреагировал на травму Тюкавина перед потенциально чемпионским матчем «Динамо»

    Радимов отреагировал на травму Тюкавина перед потенциально чемпионским матчем «Динамо»

    Владислав Радимов высказался о проблемах со здоровьем у форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

    • У нападающего повреждение левого голеностопного сустава.
    • В субботу, 25 мая, «Динамо» проведет заключительный матч сезона.
    • Если команда в гостях не проиграет «Краснодару», то станет чемпионом впервые с 1976 года.
    • Тюкавин в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

    – Тревожно ли за «Динамо» из‑за травмы Тюкавина?

    – Болельщикам «Динамо» – да. Но мне кажется, что на такие матчи ты можешь выйти даже на одной ноге. Такие игры остаются в памяти и каждый футболист мечтает принять в них участие. Думаю, врачи «Динамо» поставят Тюкавина на ноги.

    Что касается последнего тура РПЛ, то я поймал себя на мысли, что скорее бы он начался. Думаю, вся страна ждет этой развязки.

    А с другой стороны, что делать, когда это все закончится? Мы ждем концовку РПЛ, этих непредсказуемых матчей и живем этой интригой.

    Пожелаем здоровья Тюкавину. Хочется, чтобы все команды сыграли в своих сильнейших составах.

    Новости по теме
    Радимов выложил фото со спартаковскими легендами: «Кореша» 10
    Радимов оценил уход Джикии из «Спартака» 2
    Радимов ответил, можно ли считать «Динамо» чемпионом уже сейчас 21
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+