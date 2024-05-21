Радимов отреагировал на травму Тюкавина перед потенциально чемпионским матчем «Динамо»

Владислав Радимов высказался о проблемах со здоровьем у форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

У нападающего повреждение левого голеностопного сустава.

В субботу, 25 мая, «Динамо» проведет заключительный матч сезона.

Если команда в гостях не проиграет «Краснодару», то станет чемпионом впервые с 1976 года.

Тюкавин в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

– Тревожно ли за «Динамо» из‑за травмы Тюкавина?

– Болельщикам «Динамо» – да. Но мне кажется, что на такие матчи ты можешь выйти даже на одной ноге. Такие игры остаются в памяти и каждый футболист мечтает принять в них участие. Думаю, врачи «Динамо» поставят Тюкавина на ноги.

Что касается последнего тура РПЛ, то я поймал себя на мысли, что скорее бы он начался. Думаю, вся страна ждет этой развязки.

А с другой стороны, что делать, когда это все закончится? Мы ждем концовку РПЛ, этих непредсказуемых матчей и живем этой интригой.

Пожелаем здоровья Тюкавину. Хочется, чтобы все команды сыграли в своих сильнейших составах.