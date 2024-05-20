Тюкавин травмировался за пять дней до потенциально чемпионского матча «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил повреждение в субботней игре с «Крыльями Советов» (4:1).

У него проблемы с левым голеностопным суставом.

Травма 21-летнего футболиста считается несерьезной. Клубные врачи дают сдержанно оптимистичный прогноз.

С воскресенья форвард занимается по индивидуальной программе под контролем медицинского штаба.