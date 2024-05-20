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    • Тюкавин травмировался за пять дней до потенциально чемпионского матча «Динамо»

    Тюкавин травмировался за пять дней до потенциально чемпионского матча «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил повреждение в субботней игре с «Крыльями Советов» (4:1).

    У него проблемы с левым голеностопным суставом.

    Травма 21-летнего футболиста считается несерьезной. Клубные врачи дают сдержанно оптимистичный прогноз.

    С воскресенья форвард занимается по индивидуальной программе под контролем медицинского штаба.

    • В субботу, 25 мая, «Динамо» проведет заключительный матч сезона.
    • Если команда в гостях не проиграет «Краснодару», то станет чемпионом впервые с 1976 года.
    • Тюкавин в этом сезоне забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (4)
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    моэм
    1716206724
    На такой матч любой игрок выйти обязан и если надо умереть на поле , значит надо умереть , но биться до конца .
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    Мордаванин
    1716207533
    пять раз по тумбчке вчера ударил голеностопм пока Касьиеру смотрел
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    Spartak_forv@
    1716208451
    Плохая новость для Динамо,но к предстоящему «бою» должен быть готов!
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