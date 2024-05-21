В «Торино» уже готовы начать работу с Ваноли

В «Торино» практически все готово для прихода на пост главного тренера команды Паоло Ваноли. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что стороны близки к заключению соглашения. Экс-наставник «Спартака» сменит в «Торино» Ивана Юрича.

Сейчас 51-летний Ваноли возглавляет «Венецию». Его нынешняя команда выступает в Серии B и ведет борьбу в плей-офф за повышение в классе. В понедельник команда обыграла на выезде «Палермо» (1:0) в первом полуфинальном матче. Российский игрок «Венеции» Денис Черышев остался в запасе.

Ответная игра состоится 24 мая в Венеции. Победителя ждет финал из двух встреч с выигравшим в паре «Кремонезе» – «Катандзаро».