В «Торино» уже готовы начать работу с Ваноли

В «Торино» практически все готово для прихода на пост главного тренера команды Паоло Ваноли. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что стороны близки к заключению соглашения. Экс-наставник «Спартака» сменит в «Торино» Ивана Юрича.
Сейчас 51-летний Ваноли возглавляет «Венецию». Его нынешняя команда выступает в Серии B и ведет борьбу в плей-офф за повышение в классе. В понедельник команда обыграла на выезде «Палермо» (1:0) в первом полуфинальном матче. Российский игрок «Венеции» Денис Черышев остался в запасе.
Ответная игра состоится 24 мая в Венеции. Победителя ждет финал из двух встреч с выигравшим в паре «Кремонезе» – «Катандзаро».
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года и провел с клубом 16 официальных матчей.
- Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в РПЛ по итогам сезона-2021/22 и выиграли Кубок России впервые с 2003 года.