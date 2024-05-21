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    В «Торино» уже готовы начать работу с Ваноли

    В «Торино» практически все готово для прихода на пост главного тренера команды Паоло Ваноли. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что стороны близки к заключению соглашения. Экс-наставник «Спартака» сменит в «Торино» Ивана Юрича.

    Сейчас 51-летний Ваноли возглавляет «Венецию». Его нынешняя команда выступает в Серии B и ведет борьбу в плей-офф за повышение в классе. В понедельник команда обыграла на выезде «Палермо» (1:0) в первом полуфинальном матче. Российский игрок «Венеции» Денис Черышев остался в запасе.

    Ответная игра состоится 24 мая в Венеции. Победителя ждет финал из двух встреч с выигравшим в паре «Кремонезе» – «Катандзаро».

    • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года и провел с клубом 16 официальных матчей.
    • Под его руководством красно-белые заняли 10-е место в РПЛ по итогам сезона-2021/22 и выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

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    Источник: Gianluca Di Marzio.com

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1716272199
    Вот и Ваноли в серии А приживается. А многие (в том числе и я) клоуном его считали. За поведение, безусловно. А поди, как не крути квалифицированный тренер. Свою команду тоже выводит в высший дивизион.
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