Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком сезона

Российский полузащитник Александр Головин получил приз лучшего игрока сезона в «Монако» по версии болельщиков.

27-летний хавбек провел 25 матчей за команду в Лиге 1, забил 6 голов и отдал 6 передач.

Лучшим игроком второй половины сезона в «Монако» был назван вратарь Радослав Маецки. Поляк впервые сыграл за команду в январе. В 12 матчах в чемпионате у него 9 побед при 7 играх на ноль.