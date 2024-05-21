Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком сезона

Российский полузащитник Александр Головин получил приз лучшего игрока сезона в «Монако» по версии болельщиков.
27-летний хавбек провел 25 матчей за команду в Лиге 1, забил 6 голов и отдал 6 передач.
Лучшим игроком второй половины сезона в «Монако» был назван вратарь Радослав Маецки. Поляк впервые сыграл за команду в январе. В 12 матчах в чемпионате у него 9 побед при 7 играх на ноль.
- «Монако» занял 2-е место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
- Головин не выходил на поле после 7 апреля из-за травмы.