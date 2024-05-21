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    • Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком сезона

    Болельщики «Монако» выбрали Головина лучшим игроком сезона

    Российский полузащитник Александр Головин получил приз лучшего игрока сезона в «Монако» по версии болельщиков.

    27-летний хавбек провел 25 матчей за команду в Лиге 1, забил 6 голов и отдал 6 передач.

    Лучшим игроком второй половины сезона в «Монако» был назван вратарь Радослав Маецки. Поляк впервые сыграл за команду в январе. В 12 матчах в чемпионате у него 9 побед при 7 играх на ноль.

    • «Монако» занял 2-е место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
    • Головин не выходил на поле после 7 апреля из-за травмы.

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    Источник: официальный сайт «Монако»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1716283844
    ...молодца, Саня, так держать!...
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    Mirak92
    1716286069
    Красевец !!!
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    Таврида
    1716286896
    Монако вышли в ЛЧ. Но команду опять раздерибанят, Бен-Йеддер, Вандерсон, Фофана (не, не тот из Челси, а губастый из княжества))) - первейшие претенденты на распродажу.
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