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    • Глава Дагестана высказался о выходе махачкалинского «Динамо» в РПЛ

    Глава Дагестана высказался о выходе махачкалинского «Динамо» в РПЛ

    Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил махачкалинское «Динамо» с выходом в РПЛ и назвал его эпохальным событием.

    «Молодая дагестанская команда смогла сделать то, о чeм несколько лет назад мы лишь мечтали. Дагестанский клуб, новой истории которого всего три года, в элите российского футбола!

    За каждым голом, за каждой победой, за каждым заработанным очком – упорство, трудолюбие и азарт. Ничего не давалось легко. Как и в любой команде, были проигрыши и травмы, но наши ребята никогда не сдавались.

    Для Дагестана это, не побоюсь сказать, эпохальное событие. Не только «Динамо» поднимается на новый уровень, но и весь дагестанский футбол! Сильнейшие клубы страны и звeзды российского футбола будут приезжать в нашу республику, а наши ребята – расти, набираться опыта и укреплять свои позиции в высшем дивизионе.

    Спасибо всем тем, кто подарил нам этот праздник! Президенту махачкалинского «Динамо» Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, чей опыт и профессионализм стоят у истоков возрождения клуба, Минспорта Дагестана – за постоянную поддержку и помощь.

    Каждому игроку, который выходил на поле в форме бело-голубых и выкладывался по максимуму.

    Каждому болельщику, который с трибуны поднимал дух любимой команды. Изначально это была небольшая группа, а сейчас – целый фанатский сектор!

    Мы благодарны ветеранам футбола, в том числе заслуженному тренеру России Александру Ашотовичу Маркарову, который и сегодня раскрывает новые таланты.

    Успех «Динамо» – ответ всем, кто не верит в то, что упорный труд, энергия и вера в себя неизбежно приводят к победе; всем, кто говорит, что большой результат возможен только при больших средствах; всем, кто считает, что позитивные изменения в Дагестане не наступят.

    Вместе с махачкалинским «Динамо» ответим сегодня им всем: «Мы сможем, мы сумеем! Только вместе и только вперeд!», – написал Меликов.

    • «Динамо» Мх впервые в истории сыграет в РПЛ.
    • Ранее в элитном дивизионе выступал другой махачкалинский клуб «Анжи» в 2000–2002, 2010–2014 и 2015–2019 годах.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Меликова

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии (1)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1716288590
    Не хотелось бы,но боюсь что они в РПЛ ненадолго
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