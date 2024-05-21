Глава Дагестана высказался о выходе махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил махачкалинское «Динамо» с выходом в РПЛ и назвал его эпохальным событием.

«Молодая дагестанская команда смогла сделать то, о чeм несколько лет назад мы лишь мечтали. Дагестанский клуб, новой истории которого всего три года, в элите российского футбола!

За каждым голом, за каждой победой, за каждым заработанным очком – упорство, трудолюбие и азарт. Ничего не давалось легко. Как и в любой команде, были проигрыши и травмы, но наши ребята никогда не сдавались.

Для Дагестана это, не побоюсь сказать, эпохальное событие. Не только «Динамо» поднимается на новый уровень, но и весь дагестанский футбол! Сильнейшие клубы страны и звeзды российского футбола будут приезжать в нашу республику, а наши ребята – расти, набираться опыта и укреплять свои позиции в высшем дивизионе.

Спасибо всем тем, кто подарил нам этот праздник! Президенту махачкалинского «Динамо» Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, чей опыт и профессионализм стоят у истоков возрождения клуба, Минспорта Дагестана – за постоянную поддержку и помощь.

Каждому игроку, который выходил на поле в форме бело-голубых и выкладывался по максимуму.

Каждому болельщику, который с трибуны поднимал дух любимой команды. Изначально это была небольшая группа, а сейчас – целый фанатский сектор!

Мы благодарны ветеранам футбола, в том числе заслуженному тренеру России Александру Ашотовичу Маркарову, который и сегодня раскрывает новые таланты.

Успех «Динамо» – ответ всем, кто не верит в то, что упорный труд, энергия и вера в себя неизбежно приводят к победе; всем, кто говорит, что большой результат возможен только при больших средствах; всем, кто считает, что позитивные изменения в Дагестане не наступят.

Вместе с махачкалинским «Динамо» ответим сегодня им всем: «Мы сможем, мы сумеем! Только вместе и только вперeд!», – написал Меликов.