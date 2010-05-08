Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жан-Себастьян Жорес - статистика

Завершил карьеру
30 сентября 1977 (49)
#20 | Защитник
175 см | 72 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боруссия М
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
1 : 1
08.05.2010
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
6 : 1
01.05.2010
Боруссия М
22' - 90'
37'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
1 : 1
24.04.2010
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
28.03.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 1
19.03.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия М
0 : 4
13.03.2010
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
3 : 0
06.03.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
1 : 1
27.02.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
2 : 2
19.02.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия М
2 : 1
12.02.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1 : 0
07.02.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
4 : 3
30.01.2010
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
0 : 0
23.01.2010
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия М
1 : 2
16.01.2010
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3 : 2
19.12.2009
Боруссия М
1' - 86'
64'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
5 : 3
12.12.2009
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
2 : 1
04.12.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
1 : 0
28.11.2009
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 2
21.11.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
07.11.2009
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
2 : 3
31.10.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 0
24.10.2009
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
2 : 1
18.10.2009
Боруссия М
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 1
03.10.2009
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 0
27.09.2009
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
2 : 4
19.09.2009
Хоффенхайм
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Нюрнберг
1 : 0
12.09.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия М
2 : 0
28.08.2009
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
3 : 0
23.08.2009
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
2 : 1
16.08.2009
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бохум
3 : 3
09.08.2009
Боруссия М
1' - 90'
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
2
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+