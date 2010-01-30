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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Вердер
Боруссия М - Вердер: обзор матча 30 января 2010
Боруссия М
30.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
4 : 3
Завершен
Вердер
4'
М. Ройс
13'
Р. Колаутти
18'
Р. Бобадилья
35'
Р. Бобадилья
26'
М. Озил
40'
К. Писарро
85'
Т. Фрингс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Вердер
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Х. Аранго
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Т. Фрингс
Желтая карточка
Л. Бэйлли
Замена
П. Херрманн
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
Р. Фрэнд
️️️️
Р. Колаутти
Желтая карточка
К. Писарро
Замена
М. Розенберг
️️️️
Т. Боровски
Желтая карточка
Налдо
Замена
У. Алмейда
️️️️
А. Абденнур
ГОЛ! 4:2!
К. Писарро
Желтая карточка
Р. Бобадилья
ГОЛ! 4:1!
Р. Бобадилья
ГОЛ! 3:1!
М. Озил
ГОЛ! 3:0!
Р. Бобадилья
18'
ГОЛ! 2:0!
Р. Колаутти
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
4
Майкл Брэдли
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вердер
1
Тим Визе
ВР
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
4-3-1-2
26
Бэйлли
3
Дамс
4
Брауверс
4
Данте
28
Левелс
18
Аранго
14
Маркс
4
Брэдли
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
5
Абденнур
27
Налдо
0
Фрингс
6
Боровски
14
Хант
22
Марин
10
Озил
14
Писарро
18
Аранго
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Аранго
25
Бобадилья
7
Херрманн
7
Херрманн
25
Бобадилья
9
Колаутти
9
Фрэнд
9
Фрэнд
9
Колаутти
6
Боровски
9
Розенберг
9
Розенберг
6
Боровски
5
Абденнур
9
Алмейда
9
Алмейда
5
Абденнур
Остались в запасе
Боруссия М
Вердер
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
17
Саид Хусейнович
ЦП
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Боруссия М - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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