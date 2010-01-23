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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 23 января 2010
Герта
23.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия М
Замена
Т. Кляйне
️️️️
Х. Аранго
Желтая карточка
Т. Маркс
Замена
П. Херрманн
️️️️
Р. Колаутти
Желтая карточка
Р. Колаутти
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Пенальти не реализован!
Х. Аранго
Желтая карточка
А. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
16
Сисеро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Боруссия М
26
Логан Бэйлли
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
18
Марко Ройс
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Фабиан Бакер
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
3-2-2-3
33
Дробны
5
фон Берген
3
Фридрих
28
Лустенбергер
3
Кобиашвили
26
Пищек
6
Кринге
16
Сисеро
11
Раффаэл
33
Гекас
20
Рамос
4-3-1-2
26
Бэйлли
28
Левелс
4
Данте
4
Брауверс
3
Дамс
14
Маркс
4
Брэдли
18
Аранго
18
Ройс
9
Колаутти
25
Бобадилья
9
Колаутти
7
Херрманн
7
Херрманн
9
Колаутти
18
Аранго
19
Кляйне
19
Кляйне
18
Аранго
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
11
Фабиан Бакер
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Остались в запасе
11
Фабиан Бакер
ЦФ
25
Мосес Ламиди
ЦФ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
8
Марсел Меувис
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Герта - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Олимпиаштадион
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