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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 23 августа 2009
Вердер
23.08.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Боруссия М
21'
К. Писарро
38'
К. Писарро
88'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
ГОЛ! 3:0!
Налдо
Замена
️️️️
М. Марин
Замена
Р. Колаутти
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
Х. Аранго
Замена
П. Сталтери
️️️️
Т. Левелс
Желтая карточка
Т. Боровски
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
О. Нойвилль
️️️️
М. Брэдли
ГОЛ! 2:0!
К. Писарро
Желтая карточка
М. Брэдли
ГОЛ! 1:0!
К. Писарро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
20
Жан-Себастьян Жорес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Марсел Меувис
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Вердер
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Боруссия М
1
Фредерик Лохе
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
7
Пол Сталтери
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
27
Оливер Нойвилль
ЦФ
9
Роберто Колаутти
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Визе
17
Бениш
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
6
Боровски
10
Озил
22
Марин
14
Писарро
4-4-2
33
Хаймерот
28
Левелс
20
Жорес
4
Брауверс
19
Кляйне
14
Маркс
4
Брэдли
8
Меувис
18
Аранго
25
Бобадилья
10
Матмур
9
Алмейда
9
Алмейда
4
Брэдли
27
Нойвилль
27
Нойвилль
4
Брэдли
28
Левелс
7
Сталтери
7
Сталтери
28
Левелс
25
Бобадилья
9
Колаутти
9
Колаутти
25
Бобадилья
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
1
Фредерик Лохе
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Остались в запасе
8
Петри Пасанен
ЛЗ
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Лохе
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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